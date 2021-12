“Grinch” ruba 60 alberi di Natale destinati ad una raccolta fondi di beneficenza: una famiglia li ricompra tutti (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mancano due giorni al 25 dicembre e ‘il Grinch’ vorrebbe fermarlo rubando gli alberi di Natale. Siamo negli Hamptons, la zona residenziale di lusso di New York. Qui, stando a quanto riportato da Page Six, un misterioso ladro ha rubato 60 abeti dall’American Legion Hall di Amagansett e che erano stati venduti a 100 dollari ciascuno dal Kiwanis Club per una raccolta fondi destinata a bambini e associazioni di beneficenza locale. Una notizia che aveva gettato l’Associazione benefica nello sconforto più totale, fino a quando una famiglia abbiente (e rimasta nell’anonimato) ha deciso di donare due camion carichi di abete. “È una di quelle cose per le quali inizialmente sei arrabbiato, e poi, all’improvviso, il tuo umore può cambiare –, ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Mancano due giorni al 25 dicembre e ‘il’ vorrebbe fermarlondo glidi. Siamo negli Hamptons, la zona residenziale di lusso di New York. Qui, stando a quanto riportato da Page Six, un misterioso ladro hato 60 abeti dall’American Legion Hall di Amagansett e che erano stati venduti a 100 dollari ciascuno dal Kiwanis Club per unadestinata a bambini e associazioni dilocale. Una notizia che aveva gettato l’Associazione benefica nello sconforto più totale, fino a quando unaabbiente (e rimasta nell’anonimato) ha deciso di donare due camion carichi di abete. “È una di quelle cose per le quali inizialmente sei arrabbiato, e poi, all’improvviso, il tuo umore può cambiare –, ha ...

