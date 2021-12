Gli Usa al bivio tra inflazione e crescita. Mentre la Cina arranca (Di giovedì 23 dicembre 2021) Spendere o non spendere, questo è il problema. Gli Stati Uniti in piena quarta ondata e con l’inflazione al 6,8% a novembre (l’ultima volta in cui si sono visti livelli simili correva l’anno 1982 e c’era Ronald Reagan presidente) sono dinnanzi a un bivio. Ieri sono stati diffusi i dati sulla crescita americana nel terzo trimestre, rivelatori di un primo, minuscolo, rallentamento della slancio iniziato sei mesi fa. Il Pil è risultato in aumento del 2,3%, un tasso annualizzato leggermente più alto di quanto inizialmente previsto, ma nettamente più lento rispetto al trimestre precedente, quando l’economia Usa è cresciuta del 6,7%. Nel primo trimestre si era toccato un valore del + 6,3%. Gli analisti si attendevano, per il terzo trimestre, un aumento del 2,1%. Goldman Sachs ha invece tagliato la crescita americana di un ... Leggi su formiche (Di giovedì 23 dicembre 2021) Spendere o non spendere, questo è il problema. Gli Stati Uniti in piena quarta ondata e con l’al 6,8% a novembre (l’ultima volta in cui si sono visti livelli simili correva l’anno 1982 e c’era Ronald Reagan presidente) sono dinnanzi a un. Ieri sono stati diffusi i dati sullaamericana nel terzo trimestre, rivelatori di un primo, minuscolo, rallentamento della slancio iniziato sei mesi fa. Il Pil è risultato in aumento del 2,3%, un tasso annualizzato leggermente più alto di quanto inizialmente previsto, ma nettamente più lento rispetto al trimestre precedente, quando l’economia Usa è cresciuta del 6,7%. Nel primo trimestre si era toccato un valore del + 6,3%. Gli analisti si attendevano, per il terzo trimestre, un aumento del 2,1%. Goldman Sachs ha invece tagliato laamericana di un ...

