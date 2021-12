GF Vip, tutti hanno visto: le immagini delle telecamere parlano chiaro. “L’hanno fatto per tutta la notte” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alessandro Basciano e Sophie Codegoni hanno trascorso la notte insieme nella casa del Grande Fratello Vip. Inizialmente il neo-entrato si era avvicinato a Soleil Sorge, la quale però gli ha rifilato un due di picche, non credendo nella sua buonafede. Al contrario, la modella ed ex tronista non sembra disdegnare le sue attenzioni, nonostante prima del suo ingresso fosse in intimità con Gianmaria Antinolfi. I due, come mostrato nel corso della diretta e come riportato da Biccy, sono stati a letto sotto le coperte insieme fino alle 6 del mattino, scambiandosi non poche coccole. Carezze, grattini e qualche sospiro. Il bacio pare che non ci sia stato, ma c’è mancato veramente poco. La situazione sembra adesso ad un punto di svolta. Sophie Codegoni, prima di andare avanti, tuttavia, dovrà fare i conti con Jessica Selassiè, a cui ... Leggi su howtodofor (Di giovedì 23 dicembre 2021) Alessandro Basciano e Sophie Codegonitrascorso lainsieme nella casa del Grande Fratello Vip. Inizialmente il neo-entrato si era avvicinato a Soleil Sorge, la quale però gli ha rifilato un due di picche, non credendo nella sua buonafede. Al contrario, la modella ed ex tronista non sembra disdegnare le sue attenzioni, nonostante prima del suo ingresso fosse in intimità con Gianmaria Antinolfi. I due, come mostrato nel corso della diretta e come riportato da Biccy, sono stati a letto sotto le coperte insieme fino alle 6 del mattino, scambiandosi non poche coccole. Carezze, grattini e qualche sospiro. Il bacio pare che non ci sia stato, ma c’è mancato veramente poco. La situazione sembra adesso ad un punto di svolta. Sophie Codegoni, prima di andare avanti,via, dovrà fare i conti con Jessica Selassiè, a cui ...

