GF Vip, Alex Belli allontanato dalla famiglia? Emergono i retroscena (Di giovedì 23 dicembre 2021) Stando ad alcune indiscrezioni emerse negli scorsi giorni a proposito di Alex Belli, l'attore non avrebbe un buon rapporto con la sua famiglia. Nonostante la comparsata del fratello all'inizio del reality, durante la quale in tanti avevano notato una certa freddezza, i familiari dell'attore pare siano da sempre lontani dalle scelte di vita anticonformiste di Alex, e sembra anche che si siano allontanati definitivamente dopo aver visto la storia nata nella Casa del Grande Fratello Vip 6 tra lui e Soleil Sorge. Il padre di Belli, infatti, è un diacono, ed è stato proprio lui a celebrare la promessa tra lui e Delia Duran la scorsa estate. E lui meno di tutti ha gradito il comportamento del figlio in televisione. Non è un caso, dunque, se al momento di decidere se restare nella Casa del GF Vip o uscire per ...

