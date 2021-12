Fuga dell'Inter in quota: staccate le inseguitrici (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non si ferma l’ascesa dell’Inter campione d’inverno grazie anche a un finale di girone andata da protagonista. La formazione di Inzaghi, giunta alla settima vittoria consecutiva in campionato, è sempre più la favorita per il bis tricolore anche secondo i bookie. Per gli esperti di Planetwin365 i nerazzurri, in quota a 1,28, sono nettamente avanti sui cugini del Milan offerti a 6,75 mentre scende a 8 il Napoli di Spalletti. Ancora più indietro Atalanta a 10 e Juventus a 16. Anche i betting analyst di 888sport.it propongono l’Inter a 1,28 davanti a un terzetto formato da Milan, Napoli e Atalanta, dato a 8,50. Vale vince 21 volte la posta una clamorosa rimonta dei bianconeri di Allegri. Stessa situazione per gli analisti di Olybet.it che vedono Handanovic e compagni, a 1,30, nettamente favoriti sul Milan in ... Leggi su footdata (Di giovedì 23 dicembre 2021) Non si ferma l’ascesacampione d’inverno grazie anche a un finale di girone andata da protagonista. La formazione di Inzaghi, giunta alla settima vittoria consecutiva in campionato, è sempre più la favorita per il bis tricolore anche secondo i bookie. Per gli esperti di Planetwin365 i nerazzurri, ina 1,28, sono nettamente avanti sui cugini del Milan offerti a 6,75 mentre scende a 8 il Napoli di Spalletti. Ancora più indietro Atalanta a 10 e Juventus a 16. Anche i betting analyst di 888sport.it propongono l’a 1,28 davanti a un terzetto formato da Milan, Napoli e Atalanta, dato a 8,50. Vale vince 21 volte la posta una clamorosa rimonta dei bianconeri di Allegri. Stessa situazione per gli analisti di Olybet.it che vedono Handanovic e compagni, a 1,30, nettamente favoriti sul Milan in ...

