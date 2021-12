Dayane Mello è in Italia, ma non da sola | Ecco chi c’è con lei (Di giovedì 23 dicembre 2021) Dayane Mello è tornata in Italia da qualche giorno e sta trascorrendo molto tempo con sua figlia Sofia, ma non sono da sole. Ecco chi c’è con loro Dayane Mello da qualche giorno è rientrata in Italia e ha ritrovato la sua piccola Sofia e le sue amiche. Con un post su Instagram ha voluto evidenziare l’affetto per loro: “Il mondo potrebbe anche provare a metterci contro, più fiducia in questo amore incondizionato. Chi ama cura, protegge, non prende posizione, non rende le cose difficili e non complica la vita di chi ama tanto. Esattamente per questo ho i migliori amici del mondo!!!” e poi ha aggiunto i tag alle persone che le stanno vicine, inserendo anche suo fratello Juliano. Un post che sa anche di frecciatina forse a Rosalinda Cannavò? Le due ex gieffine non si ... Leggi su 361magazine (Di giovedì 23 dicembre 2021)è tornata inda qualche giorno e sta trascorrendo molto tempo con sua figlia Sofia, ma non sono da sole.chi c’è con loroda qualche giorno è rientrata ine ha ritrovato la sua piccola Sofia e le sue amiche. Con un post su Instagram ha voluto evidenziare l’affetto per loro: “Il mondo potrebbe anche provare a metterci contro, più fiducia in questo amore incondizionato. Chi ama cura, protegge, non prende posizione, non rende le cose difficili e non complica la vita di chi ama tanto. Esattamente per questo ho i migliori amici del mondo!!!” e poi ha aggiunto i tag alle persone che le stanno vicine, inserendo anche suo fratello Juliano. Un post che sa anche di frecciatina forse a Rosalinda Cannavò? Le due ex gieffine non si ...

