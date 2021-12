**Covid: morto ex senatore M5S no vax Pepe** (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - E' morto l'ex senatore M5S, poi passato al gruppo Grandi Autonomie e libertà, Bartolomeo Pepe. Convinto no vax, Pepe era stato ricoverato nei giorni scorsi all'ospedale Cotugno di Napoli, dove era stato intubato, le sue condizioni sono precipitate nelle ultime 24 ore. “Apprendo con dispiacere della morte dell'ex senatore Bartolomeo Pepe. Alla sua famiglia e ai suoi cari le condoglianze del nostro gruppo parlamentare”. Lo dichiara Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati. Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) Roma, 23 dic. (Adnkronos) - E'l'exM5S, poi passato al gruppo Grandi Autonomie e libertà, Bartolomeo Pepe. Convinto no vax, Pepe era stato ricoverato nei giorni scorsi all'ospedale Cotugno di Napoli, dove era stato intubato, le sue condizioni sono precipitate nelle ultime 24 ore. “Apprendo con dispiacere della morte dell'exBartolomeo Pepe. Alla sua famiglia e ai suoi cari le condoglianze del nostro gruppo parlamentare”. Lo dichiara Davide Crippa, capogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera dei deputati.

