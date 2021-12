Confartigianato e Coldiretti donano al vescovo la statuina del Presepe 2021 in onore degli imprenditori

Advertising

SabiniaTV : CONFARTIGIANATO E COLDIRETTI INCONTRANO IL VESCOVO DI RIETI - daBitonto : L'imprenditore tecnologico è il nuovo personaggio del presepe 2021. Statuina donata ai vescovi della #Puglia. L'ini… - AmoBergamo : #Bergamo Coldiretti e Confartigianato, in dono al vescovo la statuetta-imprenditore del presepe - oglioponews : Coldiretti e Confartigianato, statua del presepe al Vescovo Busca - Umbria_N_Web : Consegnata la statuina dell’anno alle Diocesi Terni-Narni-Amelia e Orvieto-Todi da parte di Confartigianato Terni e… -

Ultime Notizie dalla rete : Confartigianato Coldiretti

L'iniziativa odierna rientra in un progetto pluriennale, teso a valorizzare la tradizione del presepe, promosso proprio dae Fondazione Symbola che, con le rappresentanze ...... presso la sede vescovile di Alba, Luciana Marino , funzionario responsabile diCuneo per la Zona di Alba , e Cesare Gilli , responsabile dell' ufficio albese diCuneo , ...CHIETI – Un artigiano con il computer in mano, immagine di un futuro che ha radici antiche. E’ la statuina per il Presepe 2021 consegnata stamani all’arcivescovo metropolita di Chieti-Vasto, monsignor ...Un imprenditore che usa la tecnologia è rappresentato dalla statuina in cartapesta per il Presepe 2021 donato ieri pomeriggio da Coldiretti ...