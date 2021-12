Cina | focolaio di Covid nella città di Xi’an | 13 milioni di abitanti in lockdown

Leggi su tpi

(Di giovedì 23 dicembre 2021) In, 13di persone sono in. Sono glidi, lache ospita l’esercito di terracotta e capoluogo della provincia di Shaanxi,centrale. La misura arriva a poche settimane dalle Olimpiadi invernali di Pechino – che si trova a circa mille chilometri a ovest – a causa di undi. Ai nuovi casi registrati sono 52, per un totale di 143, per questo motivo la metropoli cinese ha iniziato a testare tutti i suoi 13di. Non è stato specificato se si trattasse di Omicron. Per ora laha registrato sette casi con la nuova variante: quattro a Guangzhou, due a Changsha e un altro ...