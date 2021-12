Cifre da capogiro per i casinò di Las Vegas (e crisi in Italia) (Di giovedì 23 dicembre 2021) (Roma 23 dicembre 2021) - Roma, 23/12/2021 - Negli ultimi otto mesi del 2021 è stata registrata una cifra record che interessa il mondo del gioco d'azzardo. Ad essere interessati sono i casino di Las Vegas, che hanno totalizzato incassi superiori al miliardo di euro per l'ottavo mese consecutivo. Lo stato del Nevada vive degli incassi provenienti dagli attuali 72 casinò, perché il 90% del turismo a Las Vegas è mosso dal business dei casino. Inoltre, da alcuni anni, oltre ai casinò cittadini, sono stati legalizzati anche i casino online stranieri , dunque il bacino di riferimento si è esteso enormemente. A camminare di pari passo con i mega incassi dei casinò del Nevada, pertanto, è stato anche il settore del turismo. Nel solo mese di ottobre, si sono incrementati notevolmente anche i viaggi: ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 23 dicembre 2021) (Roma 23 dicembre 2021) - Roma, 23/12/2021 - Negli ultimi otto mesi del 2021 è stata registrata una cifra record che interessa il mondo del gioco d'azzardo. Ad essere interessati sono i casino di Las, che hanno totalizzato incassi superiori al miliardo di euro per l'ottavo mese consecutivo. Lo stato del Nevada vive degli incassi provenienti dagli attuali 72, perché il 90% del turismo a Lasè mosso dal business dei casino. Inoltre, da alcuni anni, oltre aicittadini, sono stati legalizzati anche i casino online stranieri , dunque il bacino di riferimento si è esteso enormemente. A camminare di pari passo con i mega incassi deidel Nevada, pertanto, è stato anche il settore del turismo. Nel solo mese di ottobre, si sono incrementati notevolmente anche i viaggi: ...

