Buffon: “Negli anni di Cristiano Ronaldo la Juve ha perso il DNA di squadra” (Di giovedì 23 dicembre 2021) Buffon ha raccontato a TUDN, canale sportivo americano in lingua spagnola le sue sensazioni sul futuro Leggi su itasportpress (Di giovedì 23 dicembre 2021)ha raccontato a TUDN, canale sportivo americano in lingua spagnola le sue sensazioni sul futuro

Advertising

SkySport : Parma, Buffon: 'Futuro? Mi piacerebbe giocare in Messico o negli Stati Uniti' #SkySport #Parma #Buffon - AleGobbo87 : RT @BianconeriZonIt: 'Negli anni di Cristiano Ronaldo la Juve ha perso il DNA di squadra' ?? #Buffon - serieAnews_com : ?? #Buffon incorona #Donnarumma e rimanda il ritiro ??? 'Gigio fra un anno può distinguersi dagli altri, mi piacerebb… - infoitsport : Buffon sul futuro: “Mi piacerebbe giocare negli USA o in Messico” - EuropaCalcio : #Buffon sul futuro: “Mi piacerebbe giocare negli #USA o in #Messico” #europacalcio -