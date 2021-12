Atalanta | le ultime sull’infortunio di Zapata | l’esito degli esami

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Non è un buon periodo in casa, la squadra di Gasperini è stata eliminata dalla Champions League, in più lepartite in Serie A non sono state all’altezza. I nerazzurri sono reduci dalla sconfitta contro la Roma e dal pareggio contro il Genoa, anche il quarto posto è a rischio. In più si è registrato l’infortunio di Duvan, costretto al cambio all’intervallo della partita contro la squadra di Schevchenko. L’attaccante si è sottoposto ai primiche hanno evidenziato una lesione di primo grado all’adduttore della coscia sinistra. L’infortunio è di piccola entità,potrebbe rientrare già contro il Torino o al massimo contro l’Inter. L'articolo CalcioWeb.

Ecco la classifica di Serie A dopo diciannove giornate, a confronto con lo scorso campionato Nonostante un punto nelle ultime due partite (contro Roma e Genoa) l'Atalanta ha di che sorridere, confront ...