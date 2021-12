Ambra Angiolini, così è rinata dopo la crisi con Allegri: “Questa libertà mi ha formata” – FOTO (Di giovedì 23 dicembre 2021) La famosa attrice ha voluto ricordare ai numerosi fan qualcosa di veramente importante. Le sue parole hanno commosso i fans. Ambra Angiolini è una delle showgirl italiane che ha iniziato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com. Leggi su ultimaparola (Di giovedì 23 dicembre 2021) La famosa attrice ha voluto ricordare ai numerosi fan qualcosa di veramente importante. Le sue parole hanno commosso i fans.è una delle showgirl italiane che ha iniziato… L'articolo proviene da Ultimaparola.com.

Advertising

mariasamsara01 : @PerculoPio A nessuna, purtroppo. Mia sorella assomiglia a Ambra Angiolini - 365sotr4sh : DESI NON SA CHI È AMBRA ANGIOLINI - infoiteconomia : Drag Race Italia: Ambra Angiolini in Versace dalla testa ai piedi è da urlo - iosonogiorgiaa : Non ho parole per descrivere la bellezza di Ambra Angiolini, non voglio essere volgare #DragRaceItalia - Crazyansiaa : AMBRA ANGIOLINI MI DEVI CALPESTARE #DragRaceItalia -