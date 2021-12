Adesca ragazzini sui social per avere rapporti sessuali | arrestata insegnante

Leggi su ilfaroonline

(Di giovedì 23 dicembre 2021) Si faceva chiamare “Zia Martina” con questo nickname si accaparrava le simpatie dei minorenni . Un’di 45 anni, attraverso inetwork, la scorsa estate, era riuscita adre alcuniper poi condurli poi in un B&b e consumare. La vicenda è finita in mano ai carabinieri del Comando provinciale di Bari che al termine delle indagini e su disposizione del giudice per le indagini preliminari hanno eseguito ordinanza di misura cautelare. La 45enne è stataed è indagata per corruzione di minorenni e pornografia minorile. Per dovere di cronaca, e a tutela di chi è indagato, ricordiamo che un’accusa non equivale a una condanna, che le prove si formano in Tribunale e che l’ordinamento giudiziario italiano prevede ...