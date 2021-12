Vite al limite: Robert de Vite, purtroppo a lui non è andata bene come agli altri (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non sempre le storie dei pazienti di Vite al limite finiscono bene ed è quello che è capitato a Robert Buchel. Ecco cosa è successo durante le riprese del programma. Robert di Vite al limite, ecco com’è finita la storiaSicuramente Vite al limite è uno dei programmi che appassionati di più gli spettatori di La5, la trasmissione è molto amata per via del duro percorso che i pazienti devono affrontare durante la dieta dimagrante prescritta dal Dott. Younan Nowzaradan. Spesso le puntate finiscono nel migliore dei modi, infatti la maggior parte dei pazienti riesce a sottoporsi alle cure del medico e anche a dimagrire notevolmente, è anche vero che ci vuole un grande ... Leggi su formatonews (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Non sempre le storie dei pazienti dialfinisconoed è quello che è capitato aBuchel. Ecco cosa è successo durante le riprese del programma.dial, ecco com’è finita la storiaSicuramentealè uno dei programmi che appassionati di più gli spettatori di La5, la trasmissione è molto amata per via del duro percorso che i pazienti devono affrontare durante la dieta dimagrante prescritta dal Dott. Younan Nowzaradan. Spesso le puntate finiscono nel migliore dei modi, infatti la maggior parte dei pazienti riesce a sottoporsi alle cure del medico e anche a dimagrire notevolmente, è anche vero che ci vuole un grande ...

