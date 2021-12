Variante Omicron Italia, Draghi: “Nuova fase pandemia” – Diretta (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Variante Omicron in Italia, cabina di regia per discutere anche di tamponi e green pass, eventuali restrizioni in vista del Natale. E poi il futuro del governo. Il presidente del Consiglio, Mario Draghi, risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno. “L’arrivo della Variante Omicron, che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti, ha aperto una Nuova fase nella pandemia. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico”, dice Draghi nella sua introduzione. “I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus. Tra i decessi, tre quarti sono non vaccinati”. “Dall’inizio della campagna vaccinale abbiamo ... Leggi su sbircialanotizia (Di mercoledì 22 dicembre 2021)in, cabina di regia per discutere anche di tamponi e green pass, eventuali restrizioni in vista del Natale. E poi il futuro del governo. Il presidente del Consiglio, Mario, risponde alle domande dei giornalisti nella conferenza stampa di fine anno. “L’arrivo della, che gli scienziati ci dicono essere molto più contagiosa delle precedenti, ha aperto unanella. Domani si terrà una cabina di regia per decidere il da farsi sulla base del quadro epidemiologico”, dicenella sua introduzione. “I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus. Tra i decessi, tre quarti sono non vaccinati”. “Dall’inizio della campagna vaccinale abbiamo ...

