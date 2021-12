Vaccini, il governo verso l’anticipo della terza dose a 4 mesi dalla seconda: si attende il via libera dell’Aifa (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il governo è pronto ad anticipare la terza dose di vaccino anti Covid, da 5 a 4 mesi dalla seconda. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha annunciato che tra le varie misure al vaglio del governo, e sul tavolo della cabina di regia di domani, c’è «l’anticipo della terza dose perché sappiamo che dopo cinque mesi cala l’efficacia del vaccino, e magari si potrà anticiparla, o ci sarà la possibilità di aprire le prenotazioni per alcune fasce d’età», che attualmente non possono ancora accedere alla dose booster, ossia i giovani di età compresa tra i 12 e 18 anni. L’ipotesi di anticipare la terza dose, già ... Leggi su open.online (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilè pronto ad anticipare ladi vaccino anti Covid, da 5 a 4. Il sottosegretario alla Salute, Pierpaolo Sileri, ha annunciato che tra le varie misure al vaglio del, e sul tavolocabina di regia di domani, c’è «perché sappiamo che dopo cinquecala l’efficacia del vaccino, e magari si potrà anticiparla, o ci sarà la possibilità di aprire le prenotazioni per alcune fasce d’età», che attualmente non possono ancora accedere allabooster, ossia i giovani di età compresa tra i 12 e 18 anni. L’ipotesi di anticipare la, già ...

