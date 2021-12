Tutta colpa di Freud quarta puntata: trama e anticipazioni 22 dicembre 2021 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tutta colpa DI Freud quarta puntata. Arriva in prima serata su Canale 5 mercoledì 22 dicembre 2021 la nuova fiction con protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Carmine Buschini. Di seguito trama e anticipazioni della puntata. DOVE VEDERE LE PUNTATE Tutta colpa di Freud trama quarta puntata. Le vicende dei Taramelli sono sempre più intricate. Inaspettatamente Claudio confessa a Emma di essere innamorato di lei. Riccardo, oppresso dai sensi di colpa, mente ancora una volta a Marta, e provoca un disastro. Sara, dopo aver intrapreso le pratiche della separazione, fa una scoperta inattesa. ... Leggi su cubemagazine (Di mercoledì 22 dicembre 2021)DI. Arriva in prima serata su Canale 5 mercoledì 22la nuova fiction con protagonisti Giuseppe Zeno, Simona Cavallari e Carmine Buschini. Di seguitodella. DOVE VEDERE LE PUNTATEdi. Le vicende dei Taramelli sono sempre più intricate. Inaspettatamente Claudio confessa a Emma di essere innamorato di lei. Riccardo, oppresso dai sensi di, mente ancora una volta a Marta, e provoca un disastro. Sara, dopo aver intrapreso le pratiche della separazione, fa una scoperta inattesa. ...

