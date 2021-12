Taglio Irpef, bollette in 10 rate, sei mesi per le cartelle: cosa c’è nella Manovra 2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una nuova Irpef, quasi quattro miliardi contro il caro bollette che potranno essere pagate anche a rate, più tempo per le cartelle. L’Aula del Senato ha confermato la fiducia al Governo sul maxiemendamento alla Manovra con 215 voti a favore, 16 contrari e nessun astenuto. Il testo passa alla Camera per il via libera definitivo che si terrà entro la fine dell’anno Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una nuova, quasi quattro miliardi contro il caroche potranno essere pagate anche a, più tempo per le. L’Aula del Senato ha confermato la fiducia al Governo sul maxiemendamento allacon 215 voti a favore, 16 contrari e nessun astenuto. Il testo passa alla Camera per il via libera definitivo che si terrà entro la fine dell’anno

