Spalletti in conferenza | «Difficile accettare una sconfitta così | possiamo solo metterci al lavoro e ripartire»

Il tecnico del Napoli, Luciano Spalletti, ha parlato in conferenza stampa dopo della sfida persa contro lo Spezia. «Abbiamo solo una possibilità di giocare palla a terra ora che ci mancano alcuni giocatori fisici. Siamo stati in campo abbastanza bene per alcuni versi, poi, al momento dell'ultima scelta e dell'ultimo passaggio non ci è riuscito. Abbiamo commesso qualche errore tecnico che la squadra non deve commettere. È in questo momento che le cose, con un dettaglio o un episodio, fanno la differenza. Diventa difficile accettare una sconfitta simile. Ma abbiamo l'unico modo di metterci a lavoro e ripartire. Mertens? La sostituzione è stata una mia scelta, non ha avuto alcun problema. Pensavo ci mancasse solo un po' ...»

