Soleil Sorge fa capitolare Alessandro Basciano: "Mi piaci, mi prendi di testa, giochiamo insieme" (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Alessandro Basciano ha le idee parecchio confuse. Il ragazzone è entrato nella casa dicendo di essere attratto sia da Sophie Codegoni che da Soleil Sorge, ma una volta nella casa del GF Vip ha dimostrato di non disdegnare nemmeno Jessica Selassié. Dopo che la Sorge nella puntata di lunedì scorso ha confermato di essere innamorata di un uomo fuori dal reality, il nuovo arrivato però ha fatto "la sua scelta" ed ha confessato di avere un interesse speciale per Sophie. Ieri sera la Codegoni ha festeggiato il suo compleanno e durante la festa – tra un drink e un lento – l'ex tentatore di Temptation Island Vip ha avuto più occasioni di farsi avanti, eppure è sembrato molto più interessato a Soleil Sorge. "MA PERCHÉ SECONDO TE TU NON MI piaci?! Sei bella,hai ...

