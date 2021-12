Sing 2 | la featurette esclusiva ci racconta la magia delle coreografie

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)2 - Sempre più forte sta per arrivare, ma intanto divertiamoci ad andare dietro le quinte del film e a scoprire qualcosa in più sulle suecon questa. Manca pochissimo all'uscita italiana di2 - Sempre più forte, il sequel del musical d'animazione targato Illumination, e in una nuovainper Movieplayer vogliamo mostrarvi tutta la. Assieme alla coreografa Sherrie Silver, infatti, ci avventuriamo dietro le quinte della pellicola per scoprire come sono stati ideati e realizzati i balli e i movimenti che accompagnano le strepitose performance canore da parte di un ancor più strepitoso cast di stelle del cinema e della musica (sapete che ...

Può un sequel essere migliore dell'originale? Difficile, ma 2 " Sempre più forte eguaglia il capitolo 1, e in quanto a guest star forse lo supera. The Rwandan choreo queen takes the highly anticipated sequel to another level with her dazzling dance moves detailed in the exclusive "Sing 2" featurette below: