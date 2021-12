Senzatetto, cure mediche e assistenza ai loro cani: parte il progetto Save the dogs (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono migliaia i cani dei Senzatetto che vivono nelle strade, soffrendo la fame, il freddo invernale e l’assenza di cure mediche. Ma una buona notizia c’è: l’iniziativa di Save the dogs, chiamata Amici di strada, compagni di vita. cani dei Senzatetto: necessità di cure e cibo Il progetto è nato dalla fondazione Save the dogs, associazione volta a contrastare attraverso una serie di progetti, il purtroppo diffuso fenomeno del randagismo e del sovrappopolamento canino e felino. La proposta ha visto anche la collaborazione della Fondazione progetto Arca Onlus, che da tempo offre assistenza a persone senza dimora e famiglie ... Leggi su thesocialpost (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sono migliaia ideiche vivono nelle strade, soffrendo la fame, il freddo invernale e l’assenza di. Ma una buona notizia c’è: l’iniziativa dithe, chiamata Amici di strada, compagni di vita.dei: necessità die cibo Ilè nato dalla fondazionethe, associazione volta a contrastare attraverso una serie di progetti, il purtroppo diffuso fenomeno del randagismo e del sovrappopolamentono e felino. La proposta ha visto anche la collaborazione della FondazioneArca Onlus, che da tempo offrea persone senza dimora e famiglie ...

