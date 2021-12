Scienza | scoperto un embrione di dinosauro rannicchiato nell' uovo come un uccello

(Di mercoledì 22 dicembre 2021)un rarodiperfettamente conservatoe fossilizzato in una posizione che finora si pensava tipica solo degli uccelli in procinto di nascere: l'esemplare, ...

un raro embrione di dinosauro perfettamente conservato nell'uovo e fossilizzato in una posizione che finora si pensava tipica solo degli uccelli in procinto di nascere: l'esemplare, ...Hanno cosìche l'ansia da preda ha modificato il comportamento dei pesci zanzara, che ... 3 condivisioni Condividi Tweet Adamo Genco FONTE Notizie Relazionate Robot ArticoloSony: i ...“La maggior parte degli embrioni di dinosauro sono incompleti con gli scheletri disarticolati: siamo rimasti molto sorpresi nel vedere questo embrione perfettamente conservato nel suo uovo, in una pos ...La scoperta di un raro embrione di dinosauro perfettamente conservato all'interno dell'uovo ha rivoluzionato parte di ciò che conoscevamo sull'evoluzione delle specie dopo l'estinzione dei dinosauri.