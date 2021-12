Sci alpino, risultati e classifica gigante mercoledì Courchevel 2021: trionfa Hector, Bassino splendido podio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Sara Hector trionfa nel secondo gigante della tappa di Coppa del Mondo di sci alpino a Courchevel 2021, ma l’Italia festeggia il ritorno sul podio di una strepitosa Marta Bassino: ecco i risultati e la classifica di oggi. Sulla pista francese è la svedese con potenza e precisione a piazzarsi davanti a tutti al termine della seconda manche. Sul podio con lei salgono la regina Mikaela Shiffrin, che si arrende soltanto alla scandinava e una meravigliosa Marta Bassino che, dopo aver chiuso in quarta posizione la prima manche, scia benissimo nella seconda soprattutto nel tratto finale e scavalca Tessa Worley che delude i tifosi sulla pista di casa. Quarto posto per la transalpina, quinta ... Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Saranel secondodella tappa di Coppa del Mondo di sci, ma l’Italia festeggia il ritorno suldi una strepitosa Marta: ecco ie ladi oggi. Sulla pista francese è la svedese con potenza e precisione a piazzarsi davanti a tutti al termine della seconda manche. Sulcon lei salgono la regina Mikaela Shiffrin, che si arrende soltanto alla scandinava e una meravigliosa Martache, dopo aver chiuso in quarta posizione la prima manche, scia benissimo nella seconda soprattutto nel tratto finale e scavalca Tessa Worley che delude i tifosi sulla pista di casa. Quarto posto per la transalpina, quinta ...

Advertising

ItalianAirForce : Le #FrecceTricolori tornano in Alta Badia: oggi i velivoli della Pattuglia Acrobatica Nazionale hanno steso il tric… - Eurosport_IT : GRANDE ITALIA! ?????? Una straordinaria Sofia Goggia vince il SuperG di Val-d'Isère ma sul podio anche una meravigli… - Eurosport_IT : Terza vittorie in tre discese stagionali per Sofia ???????? #EurosportSCI | #Goggia | #FISAlpine - RSIsport : ? Gisin ???? non ripete l'exploît di ieri, il secondo gigante di Courchevel va alla svedese Hector ???? #FIS #RSISport - sportface2016 : #Sci alpino, splendido podio per Marta #Bassino nel secondo gigante di #Courchevel. Vince #Hector davanti a… -