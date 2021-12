Sale sull' autobus senza mascherina e aggredisce il conducente perché gli aveva chiesto di indossarla

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Una storia assurda e folle quella che è accaduta su una Napoli: un uomo è salito a bordolae, quando ilgli hadi, ha dato in escandescenze ...

Advertising

pelatodiemme : Ti andrebbero 54 € di sconto sull’energia di casa? Passa a NeN con il mio codice personale: @osmanto81 Più fornit… - fainformazione : Funziona davvero il sale rosa dell'Himalaya? blog - fainfosalute : Funziona davvero il sale rosa dell'Himalaya? blog - Risparmiainrete : blog - Paola_Glmnn : RT @enzapaolalove: Alcuni pensino ai soldi e al successo. Noi bambini mai cresciuti lottiamo per cose serie, tipo chi sale per primo sull’a… -

Ultime Notizie dalla rete : Sale sull

Globalist.it

Una storia assurda e folle quella che è accaduta su un autobus a Napoli: un uomo è salito a bordo senza la mascherina e, quando il conducente gli ha chiesto di indossarla, ha dato in escandescenze ...Calenda, Speranza, Letta: perché'engagement superano gli altri. Il leader di Azione, secondo ... Se continua così, la leader di Fd'I lo supererà anche nel mondo virtuale: 'Meloni, chein tutti ...Alla richiesta di coprirsi naso e bocca il passeggero ha reagito prima dando in escandescenze e sputando contro l'autista e poi, dopo essere sceso, lanciando contro il veicolo bottiglie e oggetti di v ...L'uomo era salito sulla linea 151 dell'Azienda napoletana mobilità in compagnia della madre: entrambi erano senza mascherina ...