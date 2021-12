(Di mercoledì 22 dicembre 2021)nella Capitale oggi e domani aipiù. Sì, perché considerato il superamento dei livelli di PM10 rilevato dalla rete urbana di monitoraggio e validati dall’Arpa Lazio, e la previsione di criticità prevista per i prossimi giorni, è stata disposta, tramite Ordinanza sindacale, la limitazione della circolazione per ipiùnelle giornate del 22 e 23nella Z.T.L. Fascia Verde.aipiù: gliFermo restando quanto espressamente stabilito dalle disposizioni nazionali e locali connesse all’emergenza sanitaria da Covid-19, il divieto di circolazione, sarà in vigore dalle ore 7.30 alle 20.30, per i seguenti ...

Advertising

CorriereCitta : Roma e lo smog, stop ai veicoli inquinanti mercoledì 22 e giovedì 23 dicembre: ecco dove, gli orari - infoitinterno : Allarme smog a Roma, verso lo stop ai veicoli Euro4. Ecco in quali quartieri e da quando - Zerovirgola2 : @Ste_Mazzu L’allarme smog a Roma è chiaramente uno strascico della precedente amministrazione. Il nord è la locomot… - annamariamoscar : Allarme smog a Roma, verso lo stop ai veicoli Euro4. Ecco in quali quartieri e da quando - greenMe_it : Allarme smog a Roma, verso lo stop ai veicoli Euro4. Ecco in quali quartieri e da quando -

Ultime Notizie dalla rete : Roma smog

greenMe.it

Resta in vigore invece il blocco per i diesel Euro 4 durante i periodi di allerta: quando ...- Per la Capitale il prolungamento dello stato d'emergenza non comporta un migliore trattamento ......si registrano livelli didecisamente preoccupanti. Ricordiamo, infatti, che l' Italia è stata condannata dalla Corte di giustizia dell'Ue per aver violato ripetutamente i limiti di Pm10. A...Lo scrive ‘Il Messaggero’ riportando parte della bozza della delibera della Regione. Bonus a chi cambia auto a partire da febbraio. La Regione è pronta a varare lo stop auto Euro 4 nella Fascia verde.Ciò significa che un’auto su due non potrebbe più circolare nelle Fascia Verde. Zona C : Viale Palmiro Togliatti; Via Tuscolana (da Via P. Togliatti a Via Capannelle); Via delle Capannelle; Via Appia ...