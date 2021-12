Paolo Sorrentino a due passi dal’Oscar: “È stata la mano di Dio” nella shortlist come Miglior Film Internazionale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Paolo Sorrentino a due passi dalla notte degli Oscar. È stata la mano di Dio, l’ultima sua fatica, intimamente autobiografica, è entrata nella shortlist dei quindici titoli per le nomination del Miglior Film Internazionale (il vecchio Film in Lingua Straniera) agli Oscar 2022. 87 i titoli che non ce l’hanno fatta alla prima seria scrollata di partecipanti, tra cui nientemeno che la Palma d’Oro 2021, Titane della francese Julie Ducournau. In compagnia di Sorrentino sono invece in shortlist altri due/tre flm papabili: l’iraniano Un eroe di Asghar Farhadi (in sala in Italia a gennaio 2022), il giapponese Drive my car di Ryusuke Hamaguchi (visto in Italia a settembre), lo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021)a duedalla notte degli Oscar. Èladi Dio, l’ultima sua fatica, intimamente autobiografica, è entratadei quindici titoli per le nomination del(il vecchioin Lingua Straniera) agli Oscar 2022. 87 i titoli che non ce l’hanno fatta alla prima seria scrollata di partecipanti, tra cui nientemeno che la Palma d’Oro 2021, Titane della francese Julie Ducournau. In compagnia disono invece inaltri due/tre flm papabili: l’iraniano Un eroe di Asghar Farhadi (in sala in Italia a gennaio 2022), il giapponese Drive my car di Ryusuke Hamaguchi (visto in Italia a settembre), lo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : 'E' stata la mano di Dio' di Paolo Sorrentino, il candidato per l'Italia, è entrato nella short list dei 15 miglior… - rtl1025 : ?? 'E' stata la mano di Dio' di Paolo #Sorrentino è entrato nella short list dei 15 migliori #film internazionali in corsa per gli #Oscar2022 - RollingStoneita : È entrato tra i 15 titoli in corsa nella categoria 'miglior film internazionale'. Le nomination saranno annunciate… - VanityFairIt : La nomination arriverà l'8 febbraio ma per ora l'Italia è in lizza nella categoria Miglior film straniero, mentre l… - FQMagazineit : Paolo Sorrentino a due passi dal’Oscar: “È stata la mano di Dio” nella shortlist come Miglior Film Internazionale -