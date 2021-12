Pagelle Venezia Lazio | Pedro ispirato | che ingenuità di Tessmann

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) I top e flop e i voti ai protagonisti del match valido per la 19ª giornata di Serie A 2021/22:Ledei protagonisti del match tra, valido per la 19ª giornata del campionato di Serie A 2021/2022. TOP:FLOP:VOTI(4-3-3): Romero 5,5; Ebuehi 6, Caldara 5,5, Ceccaroni 5,5, Mazzocchi 5,5; Ampadu 5,5, Vacca 5,5 (53’Okereke 6), Crnigoj5,5 (67?5) ; Aramu 6,5 (73’Sigurdsson 6), Forte 6,5, Kiyine 6. All. Zanetti 6(4-3-3): Strakosha 6; Marusic 6, Luiz Felipe 5,5, Acerbi 6,5, Radu 6 (73? Lazzarri 6); Milinkovic 6,5, Cataldi 6,5 (73’Lucas Leiva 6), Basic 5,5 (73’Luis Alberto 7);7,5, Felipe Anderson 6 (79 ...

LAZIO STRAKOSHA 6 E' sicuro nelle prese. Non esce però e resta pietrificato sull'unica capocciata di Forte. Immobile. MARUSIC 6,5 Dopo poco salva su Kiyine, ma spesso è impreciso. Viene ...Pedro ©LaPresseEcco le(4 - 3 - 3) Romero 5 - Nelle prime due reti biancocelesti avrebbe potuto fare di più. Può poco su quella di Luis Alberto. Mazzocchi 6 - Si divora un gol in area ...PAGELLE LAZIO STRAKOSHA 6 E' sicuro nelle prese. Non esce però e resta pietrificato sull'unica capocciata di Forte. Immobile. MARUSIC 6,5 Dopo poco salva su Kiyine, ...SERIE A - I voti ai protagonisti di Venezia-Lazio con le pagelle della partita: il migliore in campo è Pedro, tra i biancocelesti molto bene anche Acerbi. Ottimo ingresso dalla panchina di Luis Albert ...