Meteo, le previsioni in Campania di mercoledì 22 dicembre 2021 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Tempo di lettura: 2 minutiEcco le previsioni Meteo per la Campania per oggi, mercoledì 22 dicembre 2021. Avellino – Cielo sereno e giornata soleggiata, nonostante le nubi presenti nelle prime ore del mattino. Il vento soffierà da nord-est con intensità di 10 km/h e con raffiche fino a 18 km/h. Le temperature saranno comprese tra 3°C e 9°C . Benevento – Cielo sereno e giornata soleggiata, accompagnata da venti che saranno prevalentemente moderati e soffieranno da nord-est con intensità di 10 km/h. Possibili raffiche fino a 18 km/h. La temperatura minima sarà di 5 °C, mentre massima di 12 °C. Caserta – Previste nubi sparse sul territorio casertano ma la giornata non prevede precipitazioni. Atteso sole e vento da est-nord-est con intensità di 9 km/h e raffiche fino a 17 km/h.

