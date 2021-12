Lega e Forza Italia | Draghi resti Premier E Berlusconi non molla

Advertising

Federic27139065 : RT @SusyMedri: Respinto l'emendamento @Mantero_PAP contro le delocalizzazioni! Contro l'emendamento votano Liberi e Uguali, Pd, Fratelli d'… - LeoganeMickael : RT @eziomauro: Quirinale, la Lega su Draghi: 'Preoccupano i cambiamenti'. Pd, M5S e Forza Italia chiedono 'continuità' - repubblica : RT @eziomauro: Quirinale, la Lega su Draghi: 'Preoccupano i cambiamenti'. Pd, M5S e Forza Italia chiedono 'continuità' - Danilo50306 : @ALFO100897 @matteosalvinimi Verso lo 0%…forza Lega che ce la fai…con @matteosalvinimi e @zaiapresidente andrete lontano…a casa! - eziomauro : Quirinale, la Lega su Draghi: 'Preoccupano i cambiamenti'. Pd, M5S e Forza Italia chiedono 'continuità'… -

Ultime Notizie dalla rete : Lega Forza

askanews

Italia,, Fratelli d'Italia e Coraggio Italia hanno già indicato il Cavaliere quale loro candidato ufficiale dalla quarta votazione in avanti , sicuri che si potrà trovare con Italia Viva ...Italia, Pd e M5S apprezzano, ma chiedono "continuità". Letta: "l Pd è sempre stato convinto che Draghi è insostituibile. Colle e palazzo Chigi sono due questioni legate, se i partiti non ...Per la prima volta il premier parla del futuro. Gli obiettivi su pandemia e Pnrr sono raggiunti, l’esecutivo può continuare con un’altra guida. I partiti applaudono, ma per ora preferiscono che resti ...Per adesso il centrodestra dice no grazie al “nonno al servizio delle istituzioni”. Silvio Berlusconi pubblicamente tace, ma nella telefonata per gli auguri natalizi con gli eurodeputati azzurri è esp ...