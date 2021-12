Latitante 57enne arrestato in Tunisia | era un broker internazionale della droga IL NOME

Advertising

VELOSPORT1960 : Il 57enne Guarino aveva creato un profilo falso, i carabinieri sono riusciti a tracciarne la posizione - fisco24_info : Latitante da 11 anni, tradito dai social e arrestato in Tunisia: Il 57enne Guarino aveva creato un profilo falso, i… -

Ultime Notizie dalla rete : Latitante 57enne

Ildi 57 anni, di Casal di Principe, vicino Napoli è stato arrestato in Tunisia in un'... I Carabinieri, attraverso la verifica sul web, hanno pescato un profilo che ilaveva creato con ...I carabinieri, anche attraverso un'attività di web patrolling, hanno scovato un profilo che ilaveva creato sui social network con dati falsi e grazie all'analisi dei contatti e dei post ...I Carabinieri del Comando di Napoli hanno rintracciato e arrestato in Tunisia G. G., latitante che risultava irreperibile da 11 anni.I carabinieri hanno scovato Gaetano Guarino seguendo la pista di un falso profilo creato su Facebook Napoli, 22 dicembre 2021 - Latitante da 11 anni era considerato un vero e proprio broker dell'eroin ...