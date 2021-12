La diplopia di Marc Marquez migliora

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il pilota del Repsol Honda Team,, a cui lo scorso ottobre è stato diagnosticato un episodio didopo aver subito una caduta durante l’allenamento per il GP del Portogallo, ha continuato le visite periodiche dal suo oculista di fiducia per valutare l’evoluzione della sua vista negli ultimi due mesi.ladiDurante queste revisioni i progressi compiuti sono stati ritenuti favorevoli e di conseguenzacontinuerà con un piano di trattamento conservativo per le prossime settimane.continuerà a sottoporsi a revisioni periodiche con il Dr. Sánchez Dalmau nelle prossime settimane insieme al piano di trattamento conservativo. La situazione non ...

...Marquez sta migliorando progressivamente dalla: attraverso una nota il team Honda fornisce aggiornamenti positivi sulle condizioni dell'otto volte campione del mondo . Durante i ...Soprattutto seMarquez non dovesse tornare… Non credo che non tornerà, ma faccio anche ... Nel 2011 ha già fatto i conti con laed è dovuto star fermo per diversi mesi, questa volta ...La casa nipponica ha diffuso una nota in cui fornisce degli aggiornamenti sullo stato di salute dell'otto volte campione del mondo spagnolo ...Marc Marquez, diplopia: ci sono dei progressi per il campione spagnolo che potrebbe tornare com profitto in pista ...