La conferenza stampa di fine anno di Draghi (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cinquanta domande. Un’ora e mezza di conferenza stampa e non oltre. E l’idea che se le domande si ripeteranno le salterà con la formula “Ho già risposto”. All'auditorium Antonianum di Roma è tutto pronto per la conferenza stampa di fine anno del presidente del Consiglio, Mario Draghi, organizzata per le 10.30 dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in collaborazione con l'associazione della stampa parlamentare. "I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus e l'evidenza scientifica ci dice che il vaccino funziona molto bene" anche contro le varianti, ha detto il premier all'inizio della conferenza - dopo avere ringraziato i girnalisti "per tutto ciò che fate per la democrazia e per la ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Cinquanta domande. Un’ora e mezza die non oltre. E l’idea che se le domande si ripeterle salterà con la formula “Ho già risposto”. All'auditorium Antonianum di Roma è tutto pronto per ladidel presidente del Consiglio, Mario, organizzata per le 10.30 dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti in collaborazione con l'associazione dellaparlamentare. "I vaccini restano lo strumento di difesa migliore dal virus e l'evidenza scientifica ci dice che il vaccino funziona molto bene" anche contro le varianti, ha detto il premier all'inizio della- dopo avere ringraziato i girnalisti "per tutto ciò che fate per la democrazia e per la ...

Advertising

elio_vito : Una grave mancanza di rispetto nei confronti del Parlamento (e quindi degli italiani), ecco cosa è la conferenza st… - borghi_claudio : Conferenza stampa commissione David Rossi - acmilan : ??? Become a YouTube member to follow the #EmpoliMilan press conference, LIVE by 2pm ??? Abbonati al nostro canal… - Spectator17 : RT @daniele_erler: Entra Draghi in conferenza stampa e i giornalisti applaudono Credo succeda solo in Italia - Matte_Schiavon : É in corso la conferenza stampa di fine anno a cui partecipa il pdc, organizzata dal Consiglio nazionale dell'ordin… -