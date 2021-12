Israele, quarta dose di vaccino anti-Covid raccomandata a over 60 e sanitari (Di mercoledì 22 dicembre 2021) In Israele è già tempo di quarta dose. Il primo ministro Naftali Bennett ha dichiarato che gli israeliani di età superiore ai 60 anni e le squadre mediche potranno beneficiare di... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Inè già tempo di. Il primo ministro Naftali Bennett ha dichiarato che gli israeliani di età superiore ai 60 anni e le squadre mediche potranno beneficiare di...

Advertising

MediasetTgcom24 : Covid, in Israele esperti raccomandano quarta dose per over 60 e operatori sanitari #quartadose… - VittorioSgarbi : #covid19 E' una guerra lunga e dall'esito imprevedibile. Israele apre alla quarta dose. - eziomauro : Covid, Israele ha deciso: quarta dose di vaccino agli over 60 e ai medici per fermare Omicron - MaurizioFuochi : RT @AStramezzi: Coronavirus, Israele annuncia inoculazione quarta dose di vaccino Ma quando capiranno che se non hanno funzionato le prime… - Rosalba_Falzone : RT @AStramezzi: Coronavirus, Israele annuncia inoculazione quarta dose di vaccino Ma quando capiranno che se non hanno funzionato le prime… -