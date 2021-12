Incidente sul lavoro, rimane schiacciato fra rimorchio e muro. Grave operaio di 32 anni (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Crespina Lorenzana (Pisa), 22 dicembre 2021 - Incidente sul lavoro nella mattina di mercoledì 22 dicembre in una ditta del comune di Crespina Lorenzana , nella provincia di Pisa. Un uomo di 32 anni , ... Leggi su lanazione (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Crespina Lorenzana (Pisa), 22 dicembre 2021 -sulnella mattina di mercoledì 22 dicembre in una ditta del comune di Crespina Lorenzana , nella provincia di Pisa. Un uomo di 32, ...

Advertising

EnricoLetta : In Aula per rendere omaggio a Marco Pozzetti, Roberto Peretto e Filippo Falotico che hanno tragicamente perso la vi… - fanpage : Tragedia a Torino. Chi sono Roberto Peretto, Marco Pozzetti e Filippo Falotico, le tre vittime del terribile incid… - reportrai3 : A gennaio la Cassazione ha escluso l’aggravante dell’incidente sul lavoro e ha mandato in prescrizione il reato di… - genovatoday : Infortunio sul lavoro a Sampierdarena, operaio portato in ospedale - pdnetwork : RT @EnricoLetta: In Aula per rendere omaggio a Marco Pozzetti, Roberto Peretto e Filippo Falotico che hanno tragicamente perso la vita a To… -