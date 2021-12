In Gallura pranzi per le feste a casa solo col Green pass (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A Palau, in Sardegna, per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro in famiglia serve il Green pass. Lo impone un'ordinanza del sindaco, Francesco Giuseppe Manna, e che rimarrà in vigore fino ... Leggi su notizie.tiscali (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A Palau, in Sardegna, per il pranzo di Natale e il cenone di San Silvestro in famiglia serve il. Lo impone un'ordinanza del sindaco, Francesco Giuseppe Manna, e che rimarrà in vigore fino ...

Advertising

vivere_sardegna : In Gallura pranzi per le feste a casa solo col Green pass - iconanews : In Gallura pranzi per le feste a casa solo col Green pass -