«Il vaccino funziona lo dicono i numeri qui in ospedale» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Chiara Rebucci Infettivologa, è la responsabile del centro Covid provinciale al Morelli di Sondalo Leggi su ecodibergamo (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Chiara Rebucci Infettivologa, è la responsabile del centro Covid provinciale al Morelli di Sondalo

Advertising

anna30048679 : RT @gianluca826: Oggi 22/12/21 #Draghi 'Il vaccino funziona anche contro le varianti, tre quarti dei morti sono non vaccinati' FAKE NEWS M… - Giordano218 : RT @LucioMalan: Ci stanno dicendo che il vaccino funziona benissimo se non incontri nessuno e vivi da solo. In questo caso ti contagi molto… - 972b974e1b0440e : RT @gianluca826: Oggi 22/12/21 #Draghi 'Il vaccino funziona anche contro le varianti, tre quarti dei morti sono non vaccinati' FAKE NEWS M… - CortiMuller : RT @LucioMalan: Ci stanno dicendo che il vaccino funziona benissimo se non incontri nessuno e vivi da solo. In questo caso ti contagi molto… - ocram_31 : RT @gianluca826: Oggi 22/12/21 #Draghi 'Il vaccino funziona anche contro le varianti, tre quarti dei morti sono non vaccinati' FAKE NEWS M… -