Il ricercatore dell’istituto Bruno Leoni che loda il golpe cileno. Tra i membri dell’Istituto un ex membro della giunta militare (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Secondo Francesco Ramella, ricercatore dell’Istituto Bruno Leoni il golpe cileno del generale Augusto Pinochet avrebbe consentito di evitare la degenerazione in regime del governo socialista di Salvador Allende, eletto democraticamente. Le due cose, secondo il ricercatore, più o meno si equivalgono. Il colpo di stato in Cile dell’11 settembre 1973, sostenuto dalla Cia, instaurò una dittatura durata 17 anni. Nei mesi che seguirono l’uccisione di Allende 100mila persone furono incarcerate e torturate. Migliaia di persone, per lo più attivisti ed oppositori politici, sparirono nel nulla, i cosiddetti “desaparecidos”, alcuni torturati e poi gettati in mare da aerei militari. Durante gli anni della dittatura di Pinochet, omaggiato tra gli ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Secondo Francesco Ramella,ildel generale Augusto Pinochet avrebbe consentito di evitare la degenerazione in regime del governo socialista di Salvador Allende, eletto democraticamente. Le due cose, secondo il, più o meno si equivalgono. Il colpo di stato in Cile dell’11 settembre 1973, sostenuto dalla Cia, instaurò una dittatura durata 17 anni. Nei mesi che seguirono l’uccisione di Allende 100mila persone furono incarcerate e torturate. Migliaia di persone, per lo più attivisti ed oppositori politici, sparirono nel nulla, i cosiddetti “desaparecidos”, alcuni torturati e poi gettati in mare da aerei militari. Durante gli annidittatura di Pinochet, omaggiato tra gli ...

Advertising

PMO_W : RT @mamothers: @QRepubblica @federiconovella Da non perdere: #Pandemia e #vaccini: noi e il modello cubano@Aramcheck76 e @PMO_W di @Guerrig… - mamothers : @robersperanza @coldiretti Da non perdere: #Pandemia e #vaccini: noi e il modello cubano @Aramcheck76 e @PMO_W di… - mamothers : @mariogiordano5 Da non perdere: #Pandemia e #vaccini: noi e il modello cubano @Aramcheck76 e @PMO_W di… - mamothers : @QRepubblica @federiconovella Da non perdere: #Pandemia e #vaccini: noi e il modello cubano@Aramcheck76 e @PMO_W di… - mamothers : RT @CCKKI: Da non perdere: #Pandemia e #vaccini: noi e il modello cubano @Aramcheck76 e @PMO_W di @GuerrigliaInfo intervistano @FabrizioCh… -

Ultime Notizie dalla rete : ricercatore dell’istituto Il ricercatore dell’istituto Bruno Leoni che loda il golpe di Pinochet Il Fatto Quotidiano