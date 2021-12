Il primo sms della storia è stato venduto all'asta per 100 mila euro in formato NFT (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il primo sms inviato della storia è stato venduto all’asta per 107 mila euro sotto forma di NFT. Inviato il 3 dicembre 1992 per fare gli auguri di Natale – il testo era semplice, «Merry Christmas» – è passato alla storia per essere il primo messaggio scambiato come sms ed è stato messo in vendita da Vodafone, che donerà interamente il ricavato all’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). È stato proprio un dipendente della compagnia telefonica, l’ingegnere Neil Papworth, a mandare l’sms dal suo computer ad un manager nel Regno Unito, Richard Jarvis, che lo ha ricevuto mentre era alla festa di Natale organizzata dalla società telefonica sul suo telefono ... Leggi su gqitalia (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ilsms inviatoall’per 107sotto forma di NFT. Inviato il 3 dicembre 1992 per fare gli auguri di Natale – il testo era semplice, «Merry Christmas» – è passato allaper essere ilmessaggio scambiato come sms ed èmesso in vendita da Vodafone, che donerà interamente il ricavato all’Agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr). Èproprio un dipendentecompagnia telefonica, l’ingegnere Neil Papworth, a mandare l’sms dal suo computer ad un manager nel Regno Unito, Richard Jarvis, che lo ha ricevuto mentre era alla festa di Natale organizzata dalla società telefonica sul suo telefono ...

