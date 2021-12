GF Vip | Alessandro Basciano pazzo di Soleil Sorge | “Mi piaci”

(Di mercoledì 22 dicembre 2021) Nonostante fino a pochi giorni fa sbandierasse un interesse nei confronti di Sophie Codegoni e nonostante quest’ultima sia ormai single visto che Gianmaria Antinolfi, resosi conto di non essere ricambiato, ha chiuso la loro relazione, Alessandosembra aver fatto la sua scelta e si è dichiarato a. E lo ha fatto proprio durante la festa organizzata dal Grande Fratello Vip 6 in onore dei vent’anni di Sophie. GF Vip, ex protagonista pentito di aver partecipato: “L’ho pagato sulla mia pelle” Non per tutti il Grande Fratello Vip è un trampolino di lancio: c'è anche chi dopo il reality fa fatica a lavorare GF Vip,...

L'attore, infine, ammette di non provare alcuna gelosia nei confronti del nuovo arrivato nella Casa del Grande Fratello: 'Geloso diBasciano ? Io nella mia vita non ho né l'invidia, né ...Valeria Marini ha fatto il ritorno al Grande Fratelloper la terza volta, dopo la sua partecipazione alla prima edizione e alla quarta. Quest'anno è ... Eva Grimaldi, Federica Calemme e...Jessica Selassiè e Sophie Codegoni litigano per “colpa” di Alessandro Basciano: Manila getta benzina sul fuoco, ecco che succede.Mentre Miriana passa la tinta a Manila in zona beauty, si unisce alle chiacchiere anche Jessica che condivide con le due compagne le sue aspettative su Alessandro e Sophie per avere, in contro battuta ...