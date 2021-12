Francesco Lo Voi è il nuovo procuratore di Roma | prende il posto di Michele Prestipino | la cui nomina era stata annullata dal TAR

Advertising

petergomezblog : Francesco Lo Voi è il nuovo procuratore di Roma: il Csm approva la nomina con 19 sì. A Viola i voti di Ardita e Di… - gualtierieurope : Buon lavoro a Francesco Lo Voi, magistrato di grande esperienza e autorevolezza, nominato dal Csm nuovo Procuratore… - fattoquotidiano : Francesco Lo Voi è il nuovo procuratore di Roma - ilpost : Francesco Lo Voi è il nuovo procuratore di Roma: prende il posto di Michele Prestipino, la cui nomina era stata ann… - maisonsaud : RT @lasiciliait: Francesco Lo Voi nominato dal Csm procuratoore di Roma -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Voi

Loè il nuovo procuratore capo di Roma . Lo ha nominato a larga maggioranza - con 19 voti a favore - il plenum del Csm. Due voti sono andati al procuratore generale di Firenze Marcello ...Loè il nuovo procuratore di Roma . Il Consiglio superiore della magistratura ha approvato con 19 voti la proposta di Alessio Lanzi , consigliere laico di Forza Italia, già votata in ...A seguire è stata la volta del Vescovo Gianfranco De Luca che ha voluto donare a tutti i dipendenti presenti una preghiera di Papa Francesco accompgnata da una piccola statuetta di Gesù bambino. “Voi ...Il Premio Valarioti-Impastato va Renato Cortese, ex questore di Palermo ed ex capo del Servizio centrale operativo della Polizia. The post A Renato Cortese il Premio Valarioti-Impastato appeared first ...