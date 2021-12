Francesco Giambrone | un ex del Mattino nuovo sovrintendente dell’Opera di Roma

(Di mercoledì 22 dicembre 2021), già critico musicale e di danza per il quotidiano Ildi Napoli, è ildi. Succede a Carlo Fuortes. Classe ’57,è laureato in Medicina e giornalista pubblicista. E’ presidente di A.N.F.O.L.S. (Associazione Nazionale Fondazioni Lirico-Sinfoniche) e membro del Board di Opera Europa. E’ stato anchedel Teatro Massimo di Palermo. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

Advertising

caroliarita : RT @connessiopera: Francesco Giambrone è il nuovo sovrintendente dell’Opera di Roma - CatelliRossella : Opera di Roma, Francesco Giambrone è il nuovo sovrintendente - Musica - ANSA - serenel14278447 : Opera di Roma, Francesco Giambrone è il nuovo sovrintendente - janemanuelabras : RT @ValentinaGrippo: Buon lavoro a Francesco Giambrone, nuovo sovrintendente dell'@OperaRoma. Uomo di grande esperienza, sono sicura che va… - solospettacolo : Opera di Roma, Francesco Giambrone è il nuovo sovrintendente -

Ultime Notizie dalla rete : Francesco Giambrone

è il nuovo sovrintendente dell'Opera di Roma. Già sovrintendente al Massimo di Palermo, succede a Carlo Fuortes, l'a.d. della Rai. Nasce RaiPlay Sound, nuova piattaforma per l'......diurno per 9 mesi oltre a una provvisionale di 60000 per le parti civili tramite i suoi legali Grazie ha dichiarato di essere vittima di un'ingiustizia ricorrerà in appelloil ...Francesco Giambrone sarà il nuovo sovrintendente dell'Opera di Roma: è stato nominato all'unanimità dal cdi e ora si aspetta solo la ratifica del ministro Franceschini.Via libera al superbonus del 110% senza alcun tetto Isee. La commissione Bilancio del Senato ha votato l'emendamento alla legge di bilancio che modifica la norma eliminando il vincolo dei 25 mila euro ...