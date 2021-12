Formazioni ufficiali Roma-Sampdoria, Serie A 2021/2022 (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Le Formazioni ufficiali di Roma-Sampdoria, match valido per la diciannovesima giornata di Serie A 2021/2022. Allo stadio Olimpico tutto pronto per lo scontro che vede i giallorossi a caccia di una vittoria per chiudere bene un anno altalenante. I doriani cercano però punti salvezza, anche in virtù del caso Salernitana che ne potrebbe sottrarre sei. Calcio d’inizio alle ore 18.30 di mercoledì 22 dicembre, queste le scelte dei due tecnici. LE Formazioni ufficiali DI VERONA-FIORENTINA LE Formazioni ufficiali DI INTER-TORINO Roma: in attesa Sampdoria: in attesa SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ledi, match valido per la diciannovesima giornata di. Allo stadio Olimpico tutto pronto per lo scontro che vede i giallorossi a caccia di una vittoria per chiudere bene un anno altalenante. I doriani cercano però punti salvezza, anche in virtù del caso Salernitana che ne potrebbe sottrarre sei. Calcio d’inizio alle ore 18.30 di mercoledì 22 dicembre, queste le scelte dei due tecnici. LEDI VERONA-FIORENTINA LEDI INTER-TORINO: in attesa: in attesa SportFace.

