Draghi: «Omicron ha aperto nuova fase pandemia, mascherine all'aperto e tamponi. Governo? Sia sostenuto da maggioranza ampia» (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Conferenza stampa di fine anno di Mario Draghi. «Omicron ha aperto una nuova fase della pandemia, il vaccino resta la migliore arma per la nostra difesa: invito tutti i cittadini a... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Conferenza stampa di fine anno di Mario. «haunadella, il vaccino resta la migliore arma per la nostra difesa: invito tutti i cittadini a...

Advertising

Ruffino_Lorenzo : Draghi e Speranza dicono che abbiamo un vantaggio con Omicron sul resto d'Europa, ma molto probabilmente non è vero… - TgLa7 : #Draghi: variante Omicron ha aperto nuova fase della pandemia - sole24ore : ?? #Omicron avanza, #Draghi convoca i ministri: verso la stretta sui no vax. Ipotesi Super #greenpass valido 5-6 mes… - infoitsalute : Omicron, l’Oms: “Una nuova tempesta in arrivo”. Stretta di Natale, alle 10.30 parla Draghi - L'Unione… - infoitinterno : Decreto di Natale, le misure che annuncerà Draghi per fermare la variante Omicron: tutte le ipotesi -