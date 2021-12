Dove vedere il Concerto di Natale 2021 del Teatro alla Scala (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Il Concerto di Natale 2021 del Teatro alla Scala si è svolto dal vivo lo scorso 18 dicembre. All’interno dello storico Teatro di Milano c’erano anche le telecamere di Rai Cultura, che riproporranno l’evento al grande pubblico in differita il giorno della Vigilia. Quest’anno l’orchestra è stata diretta dal maestro Alain Altinoglu (foto di copertina, ndr): il programma prevedeva l’esecuzione del brano Pavane op. 50 per orchestra e coro del compositore francese Gabriel Fauré, e della Symphonie fantastique (Episode de la vie d’un artiste) op. 14 del visionario compositore francese dell’Ottocento Hector Berlioz. Di seguito le informazioni più importanti su in televisione e in streaming, insieme all’orario di inizio della messa in onda. in TV Il Concerto ... Leggi su tutto.tv (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Ildidelsi è svolto dal vivo lo scorso 18 dicembre. All’interno dello storicodi Milano c’erano anche le telecamere di Rai Cultura, che riproporranno l’evento al grande pubblico in differita il giorno della Vigilia. Quest’anno l’orchestra è stata diretta dal maestro Alain Altinoglu (foto di copertina, ndr): il programma prevedeva l’esecuzione del brano Pavane op. 50 per orchestra e coro del compositore francese Gabriel Fauré, e della Symphonie fantastique (Episode de la vie d’un artiste) op. 14 del visionario compositore francese dell’Ottocento Hector Berlioz. Di seguito le informazioni più importanti su in televisione e in streaming, insieme all’orario di inizio della messa in onda. in TV Il...

