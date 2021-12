Doctor Strange nel Multiverso della Follia: il primo trailer ufficiale del film con Benedict Cumberbatch (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Marvel ha condiviso online il trailer ufficiale di Doctor Strange nel Multiverso della Follia, l'atteso film diretto da Sam Raimi in arrivo a maggio. Doctor Strange nel Multiverso della Follia ha finalmente, dopo molta attesa, il primo trailer che regala molte sequenze in anteprima dell'atteso sequel con Benedict Cumberbatch, diretto da Sam Raimi. Nel video si può sentire la voce del malvagio Mordo e si assiste inoltre al ritorno in scena di Wanda Maximoff, personaggio che è stato al centro della serie WandaVision. Strange le chiede infatti aiuto per affrontare il ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Marvel ha condiviso online ildinel, l'attesodiretto da Sam Raimi in arrivo a maggio.nelha finalmente, dopo molta attesa, ilche regala molte sequenze in anteprima dell'atteso sequel con, diretto da Sam Raimi. Nel video si può sentire la voce del malvagio Mordo e si assiste inoltre al ritorno in scena di Wanda Maximoff, personaggio che è stato al centroserie WandaVision.le chiede infatti aiuto per affrontare il ...

Advertising

gannvogh : la tensione sessuale tra me e repostare su ig tutte le cose che escono su doctor strange da adesso fino a maggio - caringonIykills : non io che credevo fosse già uscito doctor strange 2 e che mom fosse il terzo ?? - rempads : non mi sono ancora ripresa da no way home e già sto iniziando a fare il countdown per doctor strange - hihereischiara : @winonaxsharon amo il trailer di doctor strange 2 - afoolwhodreams_ : Comunque non capisco perché vi lamentate di Wanda in Doctor Strange in the MOM… Cioe rega per me è la stessa cosa d… -