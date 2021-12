Dexter: New Blood, la recensione del settimo episodio: eredità criminale (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La nostra recensione del settimo episodio di Dexter: New Blood (1x07), che porta allo scontro fra Dexter e Kurt e a un punto di non ritorno per un personaggio, incentrandosi sul tema dell'eredità. Non siamo solo giunti (quasi) alla resa dei conti, come spiegheremo nella nostra recensione del settimo episodio di Dexter: New Blood, il 22 dicembre su Sky Atlantic e NOW, ma anche a quello che lascia la serie in eredità a noi spettatori... e soprattutto ai protagonisti. Di padre in figlio Di ciclicità quasi epica e ancestrale e di colpe dei padri che ricadono sui figli abbiamo già parlato, così come dell'essere nati nel sangue e quindi destinati ad esso, e del ruolo di preda ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 22 dicembre 2021) La nostradeldi: New(1x07), che porta allo scontro frae Kurt e a un punto di non ritorno per un personaggio, incentrandosi sul tema dell'. Non siamo solo giunti (quasi) alla resa dei conti, come spiegheremo nella nostradeldi: New, il 22 dicembre su Sky Atlantic e NOW, ma anche a quello che lascia la serie ina noi spettatori... e soprattutto ai protagonisti. Di padre in figlio Di ciclicità quasi epica e ancestrale e di colpe dei padri che ricadono sui figli abbiamo già parlato, così come dell'essere nati nel sangue e quindi destinati ad esso, e del ruolo di preda ...

