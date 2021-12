Crostata di Natale: ricetta facile, con marmellata rossa e decori natalizi! (Di mercoledì 22 dicembre 2021) A Natale ogni cosa si colora di magia e i dolci non fanno eccezione. Proprio per questo, qui di seguito, troverai una ricetta semplice che grazie ad un tocco natalizio riuscirà a diventare un dolce perfetto da servire durante i pranzi e le cene delle feste. La ricetta della Crostata di Natale è facile e veloce da realizzare e darà alla tavola un tocco di magia in più. Gli ingredienti per creare una Crostata da dividere in 8 porzioni sono: 140 gr di zucchero 2 uova 270 gr di marmellata di fragoline (o altro tipo di marmellata ma rigorosamente rossa) 400 gr di farina 1 scorza grattugiata di limone 140 gr di burro Servite con ciuffi di panna montata Procedimento Per preparare la Crostata di ... Leggi su pianetadonne.blog (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Aogni cosa si colora di magia e i dolci non fanno eccezione. Proprio per questo, qui di seguito, troverai unasemplice che grazie ad un tocco natalizio riuscirà a diventare un dolce perfetto da servire durante i pranzi e le cene delle feste. Ladelladie veloce da realizzare e darà alla tavola un tocco di magia in più. Gli ingredienti per creare unada dividere in 8 porzioni sono: 140 gr di zucchero 2 uova 270 gr didi fragoline (o altro tipo dima rigorosamente) 400 gr di farina 1 scorza grattugiata di limone 140 gr di burro Servite con ciuffi di panna montata Procedimento Per preparare ladi ...

