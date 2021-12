Covid: ospedali sentinella Fiaso, +96% ricoveri bambini ultima settimana (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute)() - Il dato più significativo della settimana 14-21 dicembre è il boom di ricoveri tra i minori. Nei 4 ospedali pediatrici e nei reparti di pediatria dei 21 ospedali sentinella della Federazione italiana Aziende sanitarie e ospedaliere (Fiaso) il numero dei bambini ricoverati è praticamente raddoppiato, passando da 23 a 45, con un incremento pari al 96%. Tra i piccoli degenti - emerge dal report Fiaso - il 69% ha tra 0 e 4 anni mentre la restante parte del 31% ha tra 5 e 18 anni. Nessuno dei minori sopra i 5 anni era stato vaccinato con ciclo completo. Da sottolineare, tuttavia, che la metà dei bambini finiti in ospedale, precisamente il 49%, ha un genitore non vaccinato e ben il 38% ha ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 22 dicembre 2021) Roma, 22 dic. (Adnkronos Salute)() - Il dato più significativo della14-21 dicembre è il boom ditra i minori. Nei 4pediatrici e nei reparti di pediatria dei 21della Federazione italiana Aziende sanitarie eere () il numero deiricoverati è praticamente raddoppiato, passando da 23 a 45, con un incremento pari al 96%. Tra i piccoli degenti - emerge dal report- il 69% ha tra 0 e 4 anni mentre la restante parte del 31% ha tra 5 e 18 anni. Nessuno dei minori sopra i 5 anni era stato vaccinato con ciclo completo. Da sottolineare, tuttavia, che la metà deifiniti in ospedale, precisamente il 49%, ha un genitore non vaccinato e ben il 38% ha ...

